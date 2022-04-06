الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل بالدقهلية

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة ربة منزل بمحافظة الدقهلية.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية إخطارا من مركز السنبلاوين، بوصول جثة "ع.م"، 18 عاما لمستشفى السنبلاوين وبها آثار كدمات بالرقبة والوجه.

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز السنبلاوين إلى مكان الواقعة، وبسؤال أهلها اتهموا الزوج بالتعدي عليها لوجود خلافات مع والدته، وتم القبض على الزوج وجار التحقيق معه.

تم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة والتأكد من السبب الحقيقي لمصرعها.

الأجهزة الأمنية جهودها جثة ربة منزل الدقهلية غموض

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وائل لطفي

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