الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس وزراء المجر: مستعدون لدفع ثمن إمدادات الغاز الروسي بالروبل

رئيس وزراء المجر
رئيس وزراء المجر

أعلن رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، أن بلاده على استعداد لدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

وقال رئيس الوزراء للصحفيين، في مؤتمر صحفي بثته بوابة "هيرادو المجرية": "ليست لدينا مشكلة في الدفع بالروبل.. إذا طلب الروس الدفع بالروبل فسوف ندفع بالروبل".

وصرح وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية في المجر، «بيتر سييارتو»، بأن إمدادات الطاقة في المجر كانت وستظل آمنة، مشيرًا إلى أن بودابست تعمل الآن على حل تقني لقضية سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل، وأنها ستفي "بالتزامها بالدفع لشركة غازبروم في نهاية مايو المقبل 2022.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وقع مرسومًا حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد لـ"الدول غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.

رئيس وزراء المجر الغاز الروسي الغاز

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وائل لطفي

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