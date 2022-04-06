بدء أعمال تجميل ورفع كفاءة أسوار 23 مدرسة بسوهاج

بدأت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، بالتعاون مع محافظة سوهاج وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في أعمال تجميل ورفع كفاءة أسوار 23 مدرسة بنطاق مدينة سوهاج.

يأتي ذلك في إطار استكمال فعاليات مبادرة "علشان يكمل جمالها" التي أطلقها اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج؛ لتجميل ورفع كفاءة أسوار وواجهات المباني الحكومية بنطاق المحافظة.

وأوضح الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الأعمال تتم بإشراف من توجيه عام الصناعات الزخرفية العملي بالمديرية، لافتًا إلى بدء الأعمال بمدرسة الزخرفية العسكرية بسوهاج، والعمل في باقي المدارس بالتوازي؛ لتظهر بالشكل الحضاري اللائق الذي يتسق مع الجمهورية الجديدة.