محافظ البحيرة ونائب وزير الإتصالات يسلمان شهادات برنامج التحول الرقمي لموظفي مجلس الدولة

قام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي بتسليم شهادات برنامج التحول الرقمي المنفذ لموظفي مجلس الدولة بدمنهور وذلك ضمن برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وأشار محافظ البحيرة إلى أنه قد تم وضع خطة لتنفيذ برامج لتنمية وبناء القدرات الرقمية لجميع العاملين بالقطاع الحكومي بنطاق المحافظة لتهيئتهم للعمل بالمنظومة الرقمية لرفع كفاءة وجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتحسين أداء الإدارة المحلية والجهاز الإداري لمواكبة التطور التكنولوجي ومشروعات التحول الرقمي بالدولة.

وأشاد محافظ البحيرة بدور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيراً إلى قيام الوزارة بتوفير البرامج والإمكانيات التدريبية من المدربين والمادة التدريبية والشهادات المعتمدة بالمجان، بالتنسيق مع المحافظة، لرفع كفاءة موظفي الديوان العام والوحدات المحلية للتعامل مع أجهزة الحاسب الآلي وأنظمة التشغيل المختلفة، بما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي.

وأكد محافظ البحيرة على أهمية تلك البرامج في تنمية القدرات الرقمية للعاملين ورفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية لتواكب التطورات الرقمية، بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشاد اللواء هشام آمنة بالقضاء المصري ومجلس الدولة باعتباره من المؤسسات العريقة بالدولة المصرية، والدور الكبير الذي يقوم به المجلس لخدمة المواطنين، وقدم التهنئة لجميع العاملين بمناسبة تكريم 20 موظف لاجتيازهم برنامج التحول الرقمي. كما رحب بنائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي والوفد المرافق لها، مشيداً بالجهود الكبيرة المقدمة من وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنفيذ برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين والمواطنين تنفيذاً لمستهدفات مصر الرقمية في ظل الجمهورية الجديدة.

وفي كلمتها نقلت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي تحيات الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، معبرة عن سعادتها للتعاون المثمر بين الوزارة والمحافظة خاصة في مجال التطوير المؤسسي الرقمي والتحول الرقمي وبناء القدرات الرقمية.

وأكدت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي على أهمية التحول الرقمي في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية مصر الرقمية للوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال، يقدم خدمات متميزة للمواطنين ويحافظ على موارد الدولة وحسن استخدامها، منوهة إلى أهمية الرقمنة في تحقيق العدالة الناجزة.

وأضافت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن التحول الرقمي وسيلة وليس غاية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز أداء المؤسسات، منبهة إلى أهمية التعامل الواعي والآمن مع التكنولوجيا لمواجهة التهديدات التي افرزتها.

وأشارت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي إلى أن مجلس الدولة هو واحد من أهم المؤسسات الوطنية ذات الدور المحوري في إطار الجمهورية الجديدة، معبرة عن سعادتها بهذه الزيارة وبالمستوى والأداء المتميز للمجلس بمحافظة البحيرة.

وجاء ذلك بحضور المستشار مصطفى أحمد عبد الفتاح رئيس فرع مجلس الدولة بالبحيرة، الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد، وكامل غطاس رئيس مركز ومدينة دمنهور، وعدد من قيادات التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقيادات التنفيذية بالمحافظة.