الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

النرويج تطرد 3 دبلوماسيين روس

وزارة الخارجية النرويجية
وزارة الخارجية النرويجية

أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، اليوم الأربعاء، طرد 3 دبلوماسيين من السفارة الروسية في أوسلو.
وذكرت الوزارة - حسبما أوردت صحيفة “نورواي توداي” النرويجية - أن الدبلوماسيين الثلاثة "قاموا بأنشطة لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي".
وقالت وزيرة الخارجية، أنيكين هويتفيلد، إن "توقيت عمليات الطرد هذه لم يكن بالصدفة، فهو يأتي في وقت اهتز فيه العالم لأنباء عن انتهاكات القوات الروسية بحق المدنيين، خاصة في مدينة بوتشا خارج كييف.. من الطبيعي أنه في مثل هذه الحالة، نولي اهتماما متزايدا للنشاط الروسي غير المرغوب فيه في النرويج".
وأضافت:"جنبا إلى جنب مع حلفائنا وشركائنا المقربين، سنواصل الوقوف معا ضد العدوان الروسي ودعمنا لأوكرانيا".

أوسلو روس النرويج روسيا

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