مزارع يتهم 3 أشخاص باستدراج نجله وتجريده من ملابسه وتعذيبه

شهدت قرية بطينة التابعة لدائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية واقعة مؤسفة عندما اتهم مزارع ثلاثة أشخاص باستدراج نجله " فؤاد " لأحد الأراضي الزراعية وقيامهم بتجريده من ملابسه ثم مارسوا عليه وصلة تعذيب صعقًا بالكهرباء والضرب بآلة حادة لمدة 7 ساعات متواصلة بقرية بطينة التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى.

تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغًا من عبد الحي سيد أحمد يتهم فيه ثلاث أشخاص هم "ع. س" 45 سنة، "م. ي" 50 سنة، "ج. ح" 25 سنة بالاعتداء على نجله "فؤاد" 17 سنة ما أصابه بحروق وكدمات متفرقة في الجسد.

وذكر والد المجني عليه في البلاغ، أن اثنين من المتهمين قاموا باستدراج نجله بزعم التحدث معه، ثم فوجىء باستدراجه داخل "عشة مهجورة" فى أرض زراعية، وقاموا بتجريده من ملابسه بمساعدة متهم آخر والاعتداء عليه بالضرب المبرح، وبالصعق الكهربائي وبآلات حادة، لمدة 7 ساعات متواصلة لإجباره على الاعتراف بسرقة مبالغ مالية تخص أقارب المتهمين ومشغولات ذهبية لاشتباههم في المجني عليه لأن له عدة سوابق في جرائم السرقة.

وتم نقل المجنى عليه لمستشفى المحلة العام لعرضه على الطب الشرعي واستخراج تقرير طبي بحالته الصحية.

وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين، وعرضهم على النيابة العامة التي طلب إجراء التحريات حول ظروف وملابسات الواقعة والتأكد من صحة الاتهامات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر رقم 12578 لسنة 2022 جنح مركز المحلة.