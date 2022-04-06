الأربعاء 06 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن المنافذ يضبط 21 قضية متنوعة بينها تهريب بضائع

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملة موسعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط قضية بضائع أجنبية الصنع.

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 21 قضية، وتحرير 1873 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 156 حكم قضائي متنوع، وضبط 3 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

قطاع أمن المنافذ حمله موسعة الإجراءات الجمركية جرائم التهريب مكافحة جرائم تهريب البضائع

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وائل لطفي

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