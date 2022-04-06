الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس عامل متهم بقتل «حماه» بالهرم

حبس عامل
حبس عامل

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة ، اليوم الأربعاء، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل والد زوجته بالهرم، بعد مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات أسرية .

تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، كشفت تفاصيل مقتل مسن على يد زوج ابنته فى الهرم، حيث تبين أن خلافات زوجية نشبت بين المتهم وزوجته، دفعت الأخيرة لترك المنزل، والعودة لبيت أبيها.

أضافت التحقيقات أن الزوج حاول حل تلك الخلافات وتواصل هاتفيًا مع حماه واتفقا على التقابل لحل تلك المشاكل، وفي اليوم المتفق عليه، احتد النقاش بين المتهم ووالد زوجته، مما دفع الأول للاعتداء بالضرب على الثانى، حتى فارق الحياة.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم فر هاربًا من مكان الجريمة، فى الوقت الذى حاولت فيه أسرة المجنى عليه إسعافه؛ فنقلوه إلى المستشفى وهناك علموا بمفارقته الحياة.

النيابة العامة بجنوب الجيزة التحقيقات خلافات أسرية مشاجرة الهرم

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وائل لطفي

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