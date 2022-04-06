محافظ البحيرة يستقبل نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسي

استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ظهر اليوم السيدة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي فى إطار زيارتها اليوم لمتابعة تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي، وجهود التهيئة لأعمال التحول الرقمي للمحافظة والتأكد من استيعابها وضمان استدامتها، وذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة وعدد من قيادات التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن هذه الزيارة تأتي استكمالا لجهود وزارة الاتصالات ومحافظة البحيرة في بناء وتفعيل منظومة التحول الرقمي للمؤسسات والخدمات بالمحافظة، بما يساهم في خلق نموذج عمل جديد، يحقق رضا المواطن وكفاءة الإنفاق الحكومي.

كما تأتي الزيارة لمتابعة تنفيذ مستهدفات مصر الرقمية والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية "حياة كريمة" فيما يخص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفي بداية اللقاء، رحب محافظ البحيرة بنائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكداً حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم لتهيئة المحافظة للعمل بالمنظومة الرقمية، مشيداً بجهود وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وميكنة المؤسسات الحكومية والتطوير المؤسسي الرقمي لها، بما يساهم في تقديم خدمات متميزة للمواطن المصري.

ومن جهتها، أكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي أن مصر الرقمية في ظل الجمهورية الجديدة تتحقق علي أرض الواقع في الوزارات والمحافظات والهيئات العامة، مشيرة إلى أن بناء مصر الرقمية هو مسئولية تشاركية بين جميع مؤسسات الدولة وليس مسؤولية وزارة الاتصالات وحدها.

وأوضحت نائب وزير الاتصالات أن التحول الرقمى ليس نوعا من الترف، وإنما وسيلة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن وتعزيز كفاءة استخدام موارد الدولة، مؤكدة أن التحول الرقمى رحلة مستمرة تتطلب العمل لاستدامتها، مشيرة إلى أهمية وحدات التحول الرقمي ونظم المعلومات في نجاح واستدامة أعمال التحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة.

وقامت نائب وزير الاتصالات ومحافظ البحيرة بتفقد وحدة نظم المعلومات والتحول الرقمي بديوان عام المحافظة، واستمعوا إلى شرح تفصيلى من م عمر جمعة مدير الوحدة التي تم إنشاءها بالقرار رقم ٦٨٨ لسنة ٢٠٢١، وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التطوير المؤسسي وأكاديمية دعم نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارة بتقديم الدعم الفني لها، حيث تم التنسيق مع المحافظة وعمل الاختبارات اللازمة لاختيار أعضاء الوحدة ودعم تشغيلها بالشكل الأمثل.