الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

دعمًا للمواهب.. أسامة الأزهري يحضر حفل الإنشاد الديني بجامعة قناة السويس

د. أسامة الأزهري
د. أسامة الأزهري خلال الاحتفال

شارك الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف في حفل الإنشاد الديني الذي نظمته جامعة قناة السويس بحضور الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة والعمداء.

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وقدم الدكتور أسامة الأزهري الشكر لرئيس الجامعة على الدعوة الكريمة، معلنًا دعمه لكل المواهب والأصوات الجميلة في الإنشاد الديني أو القرآن الكريم.

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وقال الأزهري: فخور بهذا الأداء الرائع والمشرف الذي تشرفت بحضوره اليوم وأشيد إشادة لاحدود لها بهذه المواهب الرائعة التي جعلتنا نعيش هذه الأمسية في صفاء وروحانية.

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وثمن الأزهري أداء فريق الإنشاد الديني قائلًا: “أداء رائع استمعنا إليه من الشاب والفتيات ولك مني كل الاحترام على أدائكم المشرف وأتشرف في يوم من الأيام أني استمعت لموهبتكم”.

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وخص الدكتور أسامة الأزهري بالشكر قائد فريق الإنشاد الديني عمر فرحان على الفن الرائع والراقي.

 

معلنا دعمه المنشدين الازهري يشارك

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وائل لطفي

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