«التضامن» تعلن توزيع 30 ألف كيلو لحوم بالمنوفية

أعلنت مديرية التضامن بالمنوفية عن توزيع 30 ألف كيلو لحوم على 15 ألف أسرة من أهالي وأسر محافظة المنوفية الأكثر احتياجاً، حيث يتم التوزيع تزامناً مع شهر رمضان الكريم، وذلك لتخفيف الأعباء المادية على هذه الأسر وإدخال الفرحة في قلوبهم في الشهر الكريم.

وأكدت أنه تم تخصيص 30 ألف كيلو لحوم سيتم توزيعها خلال شهر رمضان الكريم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة المنوفية.

وأوضحت أن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق معها من خلال عمل أبحاث اجتماعية علي مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم.

وأشارت إلى أن عملية التوزيع سوف تشمل قرى مراكز محافظة المنوفية وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي داخل المحافظة.

وفى إطار متصل أعلنت جمعية الأورمان انها واحدة من اهم الجمعيات الخيرية فى مصر والتى تهدف إلى خدمة جميع فئات المجتمع المصري المحتاجة دون أي تمييز وتقوم بالمساعدات الموسمية كتوزيع لحوم الأضاحي وكراتين رمضان وتوزيع بطانية الشتاء والمشاركة فى يوم اليتيم.

يذكر أن توزيع اللحوم في شهر رمضان يأتي ضمن منظومة عمل الجمعية الهادفة إلى امداد الأسر الغير قادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم فى مجالات علاج مرضى العيون والقلب ومرضى السرطان في صعيد مصر، بجانب دعم هذه الأسر موسميًا من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في رمضان وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء وتوزيع لحوم الأضاحي عقب عيد الأضحى المبارك.

وعلى صعيد آخر منفصل كان قد شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيدا ١٩.