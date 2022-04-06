حبس المتهم الثاني مع خبيرة التغذية «دعاء سهيل» بتهمة الغش التجاري

أمرت نيابة الشئون المالية التجارية بالقاهرة الجديدة، بحبس « محمد.ع» المتهم الثاني بقضية الغش التجاري، في واقعة ضبط «دعاء سهيل»، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات أكدتها التحريات كشفت قيام إحدى السيدات ادعت قدرتها على التخسيس وعلاج بعض الأمراض وحيازة أدوية مجهولة المصدر لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بالإضافة إلى إنشاء قناة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج عن نشاطها.

وكشفت التحريات أن دعاء سهيل ادعت أنها خبيرة التغذية وحصلت على الدكتوراه في التغذية العلاجية من جامعة نيوكاسل البريطانية، كما أنها من أول مؤسسي فكرة التخسيس أونلاين في مصر، لذلك قامت بتوعية المجتمع لأضرار السمنة عن طريق مبادراتها المستمرة لمحاربة مرض السمنة.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغات ضدها بتهمة النصب وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافها وضبطها وجارٍ العرض على النيابة العامة بتولي التحقيقات.