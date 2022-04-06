تجديد 3 شهادات أيزو لـ«تدريب الإنتاج الحربي»

نجح قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاح الحربي في اجتياز مراجعة شركة "DAS" المانحة لشهادات الجودة “الأيزو”، في إطار توجيهات المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالمشاركة في تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والتي من بين محاورها محور التعليم والتدريب وكذا التوجيهات الخاصة بالحرص على تطبيق نظم الجودة في العملية التعليمية والتدريبية والإنتاجية بالمنشآت التابعة.

وأوضح المهندس عصام عبد المعوض عدلي، رئيس قطاع التدريب، أن القطاع حصل سابقاً على شهادة ضمان جودة التعليم لمدرسة القطاع بحلوان والمعهد الفني للصناعات المتطورة بالسلام، كما يعد قطاع التدريب من أوائل الجهات الحكومية التعليمية والتدريبية الحاصلة على شهادة المواصفة القياسية لنظام الإدارة ISO 9001/2015 كما تم منح القطاع شـهادتيّ ISO 45001/2018 لنظام السلامة والصحة المهنية و ISO 14001 /2015 لنظام حماية البيئة، لافتاً إلى أنه تم عمل مراجعة خارجية بواسطة شركة "DAS" على قطاع التدريب بجميع محاور القطاع الإدارية والمعامل ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية والمجمع التكنولوجي والمعهد الفني للصناعات المتطورة ومركز التدريب القيادي والتخصصي وتم اجتياز المراجعة بنجاح.

وأضاف "عدلي" أن شهادات الجودة الحاصل عليها قطاع التدريب في ضوء مراجعة "DAS" هي إعادة منح شهادة المواصفة الدولية ISO 14001/2015 لنظم إدارة البيئة للمرة الثانية ولمدة 3 سنوات وتعد هذه الشهادة من أبرز الشهادات العالمية لمراجعة النظم الإدارية والتى تقوم على التأكد من تطابق الوثائق مع الواقع الإداري الفعلي واستيفاء معايير مصلحة المستفيد من الخدمات المقدمة والمعايير المطلوبة لجودة الجهاز الإداري، مضيفاً أنه تم إعادة منح شهادة المواصفة الدولية ISO 45001/2015 لنظم السلامة والصحة المهنية للمرة الثانية ولمدة 3 سنوات، إلى جانب مد صلاحية شهادة المواصفة الدولية ISO 9001/2015 لإدارة نظم الجودة للعام الثاني.

ونوه رئيس قطاع التدريب بإشادة الشركة المانحة لشهادات الأيزو "شركة DAS " بالتطور الملحوظ الذي شهده القطاع في العامين الأخيرين بجميع محاور القطاع (المعهد الفني للصناعات المتطورة – المجمع التكنولوجي – مدرستيّ الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام وحلوان) لمواكبة التطور التكنولوجي، مضيفاً أن من مظاهر التطوير التي تمت بالقطاع تحديث جميع المعامل بشكل كلي وجزئي.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، أن قطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي يضم معامل هندسية وكيميائية وورش وقاعات محاضرات على أعلى مستوى من التطور التكنولوجى لتقديم خدمة تعليمية وتدريبية متميزة سواء لكوادر الإنتاج الحربي من مهندسين وفنيين وإداريين أو للجهات الخارجية إلى جانب مشاركة القطاع فى تنفيذ السياسة العامة للدولة والمتعلقة بالتدريب من أجل التشغيل، مؤكداً استعداد وزارة الإنتاج الحربي الدائم للتكامل مع كافة مؤسسات الدولة من أجل النهوض بمنظومة التعليم والتدريب الفني والتكنولوجي في مصر في ضوء توجيهات المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي.