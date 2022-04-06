الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 1000 عبوة عدسة لاصقة مجهولة داخل محل مستحضرات تجميل بالإسكندرية

ضبط عبوات عدسة لاصقة
ضبط عبوات عدسة لاصقة مجهولة

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 1049 عبوة عدسة لاصقة ومحلول عدسات داخل محل مستحضرات تجميل بدون ترخيص، "مهربة جمركيًا" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن محل لتجارة مستحضرات التجميل بمحافظة الإسكندرية، لحيازة كمية من العدسات اللاصقة مهربة من الجمارك مجهولة المصدر مما تشكل خطرًا على صحة المواطنين.

وتم مداهمة المحل والقي القبض على المدير المسؤول وبتفتيشه عثر على 1049 عبوة عدسة لاصقة ومحلول عدسات "مهربة جمركيًا" بدون مستندات مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة التحقيقات.

الداخلية شرطة تحقيق الاسواق ازمة التجارة الإسكندرية

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وائل لطفي

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