هولندا تحتجز 14 يختا فاخرا مملوكا لروس على خلفية العقوبات على روسيا

أعلنت الحكومة الهولندية أنها تحتجز حاليا 14 يختا فاخرا مملوكا لروس على خلفية العقوبات المفروضة على روسيا، منها 12 يختا قيد الإنشاء.

وكتب وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا ـ بحسب صحيفة /إن إل تايمز/ الهولندية ـ رسالة إلى البرلمان لإطلاع النواب على آخر المستجدات بشأن تطبيق العقوبات، أوضح فيها أن سلطات الجمارك الهولندية احتجزت 14 يختا فاخرا في شركات بناء سفن هولندية يعتقد أنها مملوكة لروس.

وقال هوكسترا إن اليخوت الـ 12 التي هي قيد البناء، يخوت فخمة يزيد طولها على 35 مترًا ، ويتم بناؤها في خمس ورش مختلفة لحساب مستفيدين روس فعليين.

وأوضح أن هؤلاء الأشخاص وردت أسماؤهم على قوائم العقوبات الأوروبية لكن نظرًا إلى الإجراءات الراهنة، لا يمكن تسليم هذه السفن أو نقلها أو تصدريها حاليا، مضيفا أن ملكية هذه اليخوت هي موضع تحقيق معمق أكثر، مشيرا إلى أن هذه اليخوت الفاخرة لن تتمكن من مغادرة هولندا بسبب العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد هوكسترا أنه تم تجميد 516 مليون يورو من الأصول الروسية، وتجميد 155 مليون يورو من المعاملات في هولندا.