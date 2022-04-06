وسائل إعلام: حادث اصطدام سيارة بمبني سفارة روسيا فى بوخارست قد يكون متعمدًا

أفادت وسائل إعلام رومانية، اليوم الأربعاء، باصطدام سيارة بمبنى السفارة الروسية في العاصمة الرومانية بوخارست.

وأشارت إلى أن البيانات الأولية تؤكد مقتل السائق جراء الحادث، بالإضافة إلى هدم سور مبنى السفارة، ورجحت التحقيقات الأمنية الأولية أن الحادث "متعمد" ومخطط له.

ويأتي الحادث وسط تصاعد التوترات بين موسكو وبوخارست، بعد أن أعلنت رومانيا طرد 10 دبلوماسيين روس في وقت سابق هذا الأسبوع، وفي ظل ارتفاع خطاب الكراهية والعنف ضد الروس في دول أوروبية.