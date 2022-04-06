«الصحة العالمية» تكشف أسباب توقف توريد لقاح «كوفاكس» المضاد لكورونا

كشف الدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير وحدة الوقاية من مخاطر العدوى، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، عن أسباب توقف توريد لقاح كوفاكس المضاد لفيروس كورونا؛ لافتاً إلى أن المنظمة اعتمدت حتى الآن 14 لقاح مضاد لفيروس كورونا والذين ثبتت فعاليتهم بنسبة 95%، إلا أن الأهم هو سلامة هذه اللقاحات والأمور المتعلقة باشتراطات الصحة والأمان.

وأضاف مدير وحدة الوقاية من مخاطر العدوى، أن المنظمة وجدت بعض المشكلات المتعلقة بألية انتاج لقاحات فيروس كورونا والممارسات الجيدة والمثلى لإنتاج اللقاح، وعليه أوصينا بإيقاف لقاح كوفاكس فى كافة الدول ونتواصل مع الهند لإعادة إنتاج اللقاح مرة أخرى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقده الأن، المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، لتسليط الضوء على يوم الصحة العالمي تحت شعار "كوكبنا ، صحتنا".

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن المؤتمر الصحفي، سيناقش المخاطر البيئية مثل تلوث الهواء، والمواد الكيميائية السامة، وعدم الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، وسيجيبون على استفسارات وسائل الإعلام في هذا الصدد.

يشارك فى المؤتمر؛ الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتورة مها العدوي، مديرة قسم تعزيز صحة السكان، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور أحمد باسل اليوسفي، مدير مكتب صحة البيئة المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير وحدة الوقاية من مخاطر العدوى، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية؛ أنه يتم الاحتفال بيوم الصحة العالمي في 7 أبريل من كل عام لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية في عام 1948، وسيركز يوم الصحة العالمي 2022 الاهتمام العالمي على الإجراءات العاجلة اللازمة للحفاظ على صحة البشر والكوكب وتعزيز حركة نشطة لإنشاء مجتمعات تركز على الرفاة.