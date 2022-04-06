الأربعاء 06 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

خروج طبي لـ«سوء السلوك».. حكايات فؤاد المهندس مع طاجن «رقدّه في المستشفى»

فؤاد المهندس
فؤاد المهندس

عُرف عن الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس داخل الوسط الفني أنه كان يحب الطعام وله مكانة خاصة في قلبه، وهذا ما اتضح جليًا، عندما سئل طبيبه الخاص عن فؤاد المهندس فقال في لقاء نادر على التليفزيون المصري"فؤاد بيحب الأكل أوي وخاصة اللحمة، فبعد سنة من خروجه من معهد القلب أكل أكلة ضخمة جدًا وشعر بتعب بعدها فذهب إلى معهد القلب حوالي الساعة 3 إلا ربع بالليل، وعندما دخلت المعهد في الصباح، قالوا لي الأستاذ فؤاد موجود بالمعهد فذهبت إليه اسأله فقلت له اتخانقت مع حد ولا إيه، فقال أبدًا أنا كنت مبسوط، فقلت له في إيه خير، فقال أكلت طاجن كبير فتة وكمية من اللحمة لا تقل عن 5 كيلو، كنت مذهول في الحقيقة، وتأكدت أنها مشكلة تخمة، وكتبت له على الورقة التي لم أكتبها لأي أحد أبدًا، خروج لسوء السلوك".

وخلال لقاء نادر جمع عملاقا الكوميديا، الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، والفنان الراحل فؤاد المهندس، فسأله عن أخبار الأكل معه وطواجن الفتة والعكاوي، فقال مدبولي "أيه أخبار الطفاسة لسه زي ما هى ولا قلت عن الأول، فرد الراحل فؤاد المهندس قائًلا الطفاسة قلت خالص عن الأكل فالطواجن والأرز أبو كلاوي خلاص، فدلوقتي هناك حاجات تانية فتة بالليل يا روحى عليها تجنن، الرز معمر، ويا سلام لو أكلت صنية مكرونة بالبشاميل الساعة 4 الفجر، فالأكل جميل".

وخلال اللقاء التليفزيوني، قال مدبولي “أوصف لي المائدة التي تحب أن يأكل عليها فؤاد المهندس، قال أحب أن يكون على السفرة صنية مكرونة بالبشاميل أو لسان عصفور بالموزة فى الفرن، وسلطات وطرشي بلدي من سيدنا الحسين ومية الدقة، وتعمل عمايل فيها أنا أعتقد في حالة زي دي عايز ألبس مايوه وأنزل في دقة الطرشي”.

ويشار إلى أن فؤاد زكي محمد المهندس من مواليد 6 سبتمبر عام 1924، ورحل عن عالمنا في يوم 16 سبتمبر 2006، ويعد المهندس من كبار الفنانين الذين مثّلوا في المسرح والسينما والتليفزيون والراديو.

وكان له برنامج إذاعي اجتماعي يومي يُسمّى كلمتين وبس أُذيع لأول مرة عام 1968، يسلط الضوء على سلبيات المجتمع المصري على لسان "سيد أفندي"، وتفاعل الجمهور معه حتى الآن، وترك بصمة كبيرة ويعتبر من البرامج التي ما زالت عالقة في ذهن المستمع العربي.

الفنان الكبير الراحل فؤاد المهندس الطعام التليفزيون المصرى معهد القلب الكوميديا الراحل عبد المنعم مدبولي

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