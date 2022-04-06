بعد بتر قدمها.. «الحاجة سعدية» تناشد الرئيس السيسي: «مش هيخيب ظني»

«نفسي أدخل الحمام وأتوضأ وأصلي لوحدي، وعارفة إن الرئيس السيسي مش هيخيب ظني ويحقق مطلبي».. هكذا بدأت الحاجة سعدية راشد مرسي البالغة من العمر 61 عامًا، (ابنة قرية الروضة بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا) حديثها عن مأساتها وحالها بعد بتر قدمها اليمنى حتى أعلى الركبة نتيجة إصابتها بغرغرينا سكرية العام الماضي مؤكدة أنها تحتاج لجهاز تعويضي مناسب وإعانة مادية تستطيع أن تنفق منها على أبنائها ومرضها.

الحاجة سعدية راشد

تقول الحاجة سعدية، إن زوجها متوفي منذ أكثر من 11 عامًا، وتعول منذ وفاته أبنائها - شابين وثلاثة فتيات - ورغم أن المعاش لا يكاد يكفي الاحتياجات الضرورية إلا أنها تمكنت من تزويج ابنتين من بناتها وتعليم أبنائها حيث حصل ابنها إسماعيل على بكالوريوس نظم ومعلومات ويعمل سائقًا، بينما ابنها الآخر طالب بكلية الحقوق بجامعة المنصورة، وابنتها الصغرى طالبة بكلية الزراعة بجامعة المنيا.

الحاجة سعدية راشد

وتوضح الحاجة سعدية أنها تعاني من مرض السكر والضغط وهو ما أثر عليها بشدة وخلال شهر فبراير من العام الماضي 2021 أُصيبت بالقدم السكري وساءت حالتها وأُصيبت بغرغرينا سكرية دخلت معها المستشفى، حيث قرر الأطباء إجراء جراحة لبتر قدمها اليمنى حتى أعلى الركبة ومن يومها لا تستطيع التحرك حتى الجهاز التعويضي أو الطرف الصناعي على حد قولها والذي تم صرفه لها من التأمين الصحي بالمنيا لم تستطع استخدامه وأصابها بالتهابات نتيجة عدم مرونته أو صلاحيته لحالتها مما اضطرها لعدم استخدامه مشيرة إلى أنها تتمنى أن يتوفر لها جهاز تعويضي مناسب لحالتها مؤكدة أنها تتمنى دخول الحمام وأن تتوضأ وتقوم بالصلاة بمفردها و أن الرئيس السيسي، لن يخيب ظنها وسيقوم بحل أزمتها وتحقيق أمنيتها لأنها صاحب قلب كبير ولا يترك محتاج من شعبه ألا ويحقق مطلبه.

وتؤكد الحاجة سعدية، أن معاش زوجها الموظف الحكومي والذي توفي منذ ما يقرب من 11 عامًا لا يكفي احتياجات أسرتها وأبنائها حيث أن ابنها الطالب بكلية الحقوق بجامعة المنصورة يحتاج شهريًا إلي ألفي جنيه بينما ابنتها الطالبة بكلية الزراعة بجامعة المنيا تحتاج إلى ما لا يقل عن ألف جنيه شهريا هذا بخلاف مصاريف الطعام والشراب وأدويتها ولا تعرف من أين تدبر كل هذه المصروفات.

وتضيف الحاجة سعدية، أنه بالرغم من حالتها المرضية والمادية الصعبة إلا أنها تشعر بالتفاؤل وأن الله سيفرجها عليها وعلى أبنائها مؤكدة أنها على ثقة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما يعلم بأزمتها لن يتركها تعيش في هذه الحالة وأنه سيقوم بحل مشكلتها وأزمتها ويساعدها لأنه إنسان قلبه كبير ويشعر بآلام جميع أبناء شعبه ولن يرضى أن يعرف بأزمتي دون أن يحقق أمنيتي خاصة ونحن في شهر رمضان المبارك.