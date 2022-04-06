الأربعاء 06 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو: إجلاء أكثر من 18.6 ألف شخص من لوجانسك ودونيتسك

إجلاء المدنيين
إجلاء المدنيين

أعلن رئيس مركز إدارة الدفاع الروسي ميخائيل ميزنتسيف، أن الجيش الروسي تمكن من إجلاء أكثر من 18 ألفا و650 شخصا، بينهم أكثر من 2800 طفل من جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك.

وأكد ميزنتسيف -في تصريحات أوردتها قناة “روسيا اليوم”، الأربعاء، أن كتائب القوميين الأوكرانيين لم تلتزم بوقف إطلاق النار وزادت من حدة القصف على الممر الإنساني في ماريوبول خلال اليومين الماضيين.

وشدد على أن سلطات كييف لا تسيطر على تصرفات القوميين ولا يمكنها ضمان سلامة المدنيين والأجانب خلال الأعمال الإنسانية، حيث تحتجز أكثر من 60 سفينة أجنبية وطواقمها في مياهها لاستخدامهم كدروع بشرية.

وأشار إلى أن القوميين المتطرفين يحتجزون جزءًا كبيرًا من السكان، وأكثر من 6 آلاف و500 أجنبي من 16 دولة وتستخدمهم كدروع بشرية.

موسكو لوجانسك دونيتسك روسيا الدفاع الروسية

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

الأكثر قراءة

أخبار فاتتك| عرض ليفربول لصلاح وتعديل جداول امتحانات صفوف النقل

آخر موعد لشهادة 18 البنك الأهلي| موعد انتهاء شهادة ١٨% بنك مصر

رسائل وزيرة التضامن في الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بـ«التوحد» (انفوجراف)

أوباما يمازح بايدن داخل البيت الأبيض.. وهذا سر «نائب الرئيس» (فيديو)

«اختصاصات إدارة شؤون المرأة والأمومة والطفولة» ضمن التدريب الميداني لطلبة «آداب المنيا»

بلينكن: واشنطن ستقدم لأوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 100 مليون دولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ماذا تبقى للشعراء؟

محمد المعتصم

مشوار محمد رمضان

ماجد حبته

صحة وتعليم.. ومعهد ناصر

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

صور

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتدى على فلسطينيين فى باب العامود

الحكومة الإسرائيلية: خلافات بين بينيت ولابيد حول الموقف من روسيا

ولى عهد البحرين ورئيس وزراء إسرائيل يبحثان سبل تعزيز التعاون