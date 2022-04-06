440 فرصة عمل جديدة للشباب من «القوى العاملة».. تعرف على التفاصيل

تمكنت وزارة القوى العاملة، من توفير نحو 440 فرصة عمل جديدة للشباب، وذلك بمحافظة القليوبية.

تفاصيل فرص العمل المتاحة

وتضمنت فرص العمل، في 7 مهندس عمليات، 2 أخصائي تسويق إلكتروني، 5 مهندس إنتاج، 3 مشرف مبيعات، 7 مهندس تصميمات، 20 مندوب مبيعات، 2 مهندس جودة، 20 مشرف جودة، 20 عامل أورليه، 35 عامل أوفر، 40 عامل سنجر، 50 عامل حياكة، 15 عامل قص، 20 عامل جودة، 30 عامل إنتاج، موظف مبيعات، 3 عامل نسيج، 10 عامل فحص منسوجات، 50 عامل ماكينة، 50 عامل تعبئة، 20 عامل مغسلة، 10 عامل مساعد، 10 عاملة تشطيب، و10 عامل صيانة.

نشرة وظائف القوى العاملة

ونجحت وزارة خلال شهر أبريل الجاري، من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها كل نصف شهر، من توفير 4000 فرصة عمل للذكور والإناث، منها فرص لـ"قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وذلك بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، مشيرا إلى أن تلك الفرص تم توفيرها من خلال 65 شركة ومصنع بالقطاع الخاص، في 15 محافظة.

وتأتي تلك النشرة الوظيفية تنفيذًا لمبادرة “حياة كريمة”، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعاية الشباب والفئات الأكثر احتياجًا وذوي القدرات وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، حيث تهدف النشرة إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص.

موقع وزارة القوى العاملة

ويتم التقديم في الفرص المتاحة على تلك النشرة، من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، www.manpower.gov.eg، “النشرة القومية للتشغيل”، تحت مسمى “برنامج طالبي العمل”، وستقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.