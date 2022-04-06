الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تدعو الرئيس التونسى إلى العودة السريعة لـ«الحكم الدستورى الديمقراطى»

الرئيس التونسي
الرئيس التونسي

دعا السفير الأمريكي لدى تونس دونالد بلوم الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى "العودة السريعة للحكم الدستوري الديمقراطي"، مؤكدًا دعم واشنطن لتطلعات الشعب إلى "حكومة فعّالة".

وقالت السفارة الأمريكية لدى تونس عبر "تويتر"، إن بلوم التقى سعيّد "في قصر قرطاج بمناسبة انتهاء مهامه كسفير للولايات المتحدة الأمريكية في تونس".

وأضافت أن السفير الأمريكي "أعرب عن تشرفه بتمثيل بلاده في تونس على مدى السنوات 3 الماضية حيث أتيحت له الفرصة لتعزيز العلاقات التاريخية بين الشعبين".

وتابعت: "حث السفير على عودة تونس السريعة إلى الحكم الدستوري الديمقراطي، بما في ذلك برلمان منتخب. كما أكد على الحاجة إلى عملية إصلاح تشمل أصوات الأطياف السياسية والمجتمع المدني المختلفة".

وتابعت أنه "جدد دعم الولايات المتحدة لتطلعات الشعب التونسي إلى حكومة فعالة، ديمقراطية ومتجاوبة".

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