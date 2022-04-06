الأربعاء 06 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

النيابة العامة تتحفظ على مكان حريق مستشفيات جامعة بنها لمعرفة الأسباب

حريق مستشفيات جامعة
حريق مستشفيات جامعة بنها

أكد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها أن خسائر حريق مخزن المطهرات الخاصة بالأجهزة الطبية محدودة ولم تمتد للمخازن الرئيسية أو موقع العيادات الخارجية المتواجدة في نطاق المخزن، مشيراً إلى أن فريق الأمن الإداري والسلامة والصحة المهنية نجح في السيطرة على الحريق بإمكانيات المستشفى والسيطرة عليه حتي لا يمتد للمناطق المجاورة بالتنسيق والمشاركة مع رجال الحماية المدنية والإطفاء.


في سياق متصل قال الدكتور عمرو الدخاخني مدير مستشفي بنها الجامعي التنفيذي إن الأدلة الجنائية وفريق من النيابة العامة عاينوا الحريق وتحفظوا على مكان الحريق لبيان سبب الحريق وملابساته وفق قرار النيابة العامة بتشكيل لجنة لمعاينة الحريق وطلب تحريات المباحث وندب المعمل الجنائي للفحص.

 
وسيطرت أجهزة الأمن الإداري بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق نشب داخل مخزون مطهرات الأجهزة الطبية بالمستشفى الجامعي ببنها بالدور الارضي، فيما لم يسفر الحريق عن وفيات أو مصابين. 


ونجحت أجهزة الحماية المدنية وانتهت من أعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

ونشب حريق  داخل مخزون التنر بمستشفى بنها  الجامعي بالدور الأرضي وجاري السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية.

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 


تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من قسم بنها بنشوب حريق بمستشفى بنها الجامعي.

 
انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بالقليوبية وقوات الحماية المدنية بقيادة العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية وتم الدفع بسيارتى إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده إلى باقي المستشفى.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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النيابة العامة تتحفظ على مكان حريق مستشفيات جامعة بنها لمعرفة الأسباب

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