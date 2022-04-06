أوكرانيا: سننتصر وسينجح العالم فى العودة لطبيعته

قال مندوب أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسا، إن "أوكرانيا ستنتصر وستعيد أراضيها من الروس، كما أن العالم سينجح في العودة إلى طبيعته رغم الأكاذيب التي تصدرها روسيا".

وأشار كيسليتسا - في كلمته أمام مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في أوكرانيا - إلى أن روسيا تشن حربًا على أوكرانيا، وهذا ما عبر عنه المندوب الروسي باستخدام مصطلح الحرب، وتابع "أن روسيا ضربت أمس مستشفى للأطفال، وهذا كان هدف عسكري"، مشددًا على أن تقدم الروس لا يتم كما هو مخطط له بسبب الدفاع الأوكراني والشعب.