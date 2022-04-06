العائدون الحلقة 4| كواليس تأسيس تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي

تناولت الحلقة الرابعة من مسلسل العائدون، كواليس الإعلان عن تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي ومحاولاته للنيل من أمن البلاد وتنفيذ عملياته التخريبية فضلًا عن استهدافه لجهاز الشرطة والقوات المسلحة.

«الدستور» يرصد في السطور التالية كواليس الإعلان عن التنظيم الإرهابي «أنصار بيت المقدس»..

كشفت التحقيقات أن البداية كانت في عام 2011، ومع هروب المعتقلين من السجون، التي كانت بمثابة النواة الحقيقية لتكوين تنظيم بيت المقدس، حيث تواصل الإرهابي توفيق فريج مؤسس التنظيم الإرهابي مع بعض العناصر التكفيرية الهاربة من السجون، والتقى في أبريل 2011 بواسطة عضو الجماعة محمد النخلاوي بالتكفيري المفرج عنه محمد عفيفي.

وبعد خروجهم اتفقوا مع المتهم «بكرى هارون»على السفر للجهاد فى سوريا، وبعد فشلهما فى السفر اتفقا على التواصل مع العناصر التكفيرية بسيناء، وتمكنوا من التواصل مع عدد من الأفكار ذاتها في سيناء وتمكنوا من مقابلة «توفيق محمد فريج زيادة المكنى بـ«أبو عبدالله» زعيم جماعة أنصار بيت المقدس، والمكنى «أبو عماد» مسئول التواصل والعلاقات ومتابعة الإعلام بالجماعة، واتفقوا خلال اللقاء على تبعيتهم لجماعة أنصار بيت المقدس وتأسيس ذراع لها بمنطقة الوادي، المحافظات جميعها عدا سيناء ومدن القناة، عن طريق تكوين عدد من الخلايا العنقودية تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى، تكون مهمتها تخفيف العبء عن الجماعة فى سيناء.

وأسس قائد التنظيم هيكلاً تنظيمياً للجماعة قائماً على إنشاء خلايا عنقودية تعمل كل منها بمعزل عن الأخرى، تلافياً للرصد الأمنى، وتولى ضم عناصر للجماعة من معتنقى الأفكار التكفيرية من الهاربين من السجون فى 28 يناير 2011، وممن تلقوا تدريبات عسكرية علي يد تنظيم القاعدة بالخارج

وعمل “فريج” خلال فترة تأسيس تنظيم بيت المقدس علي البحث عن العناصر الخطرة التي لها باع في العمليات العسكرية والذين تلقوا تدريبات عسكرية مختلفة حيث نجح فى الالتقاء بكمال علام وهشام عشماوي وناصر أبو زقول» وتمكن فريج من تكوين مجلس شورى يرأسه أمير التنظيم توفيق محمد فريج زيادة، و9 خلايا موزعة على المحافظات.

مسلسل «العائدون» يعرض حصريًا على قناة DMC ومنصة «watch it» وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبدالمغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبدالمنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال.

ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضًا عددًا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.