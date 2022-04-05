«راجعين يا هوى» الحلقة 4| نور النبوي يفجر قنبلة مدوية في وجه والدته

يفجر نور النبوي قنبلة مدوية في وجه أمه، عندما أعلن وقوفه في صف عمه ومساندته له في استرداد حقه في الميراث، والذي ينكره عليه جميع ورثة شقيقيه المتوفيين، حيث يجسد نور النبوي شخصية طارق أحد هؤلاء الورثة الخارجين عن السرب، ضمن أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل راجعين يا هوى الذي يُعرض حالياً على قنوات cbc و cbc drama و dmc و dmc drama، بالتوازي مع منصة Watch It.

برغم الأجواء الغريبة التي يعيشها طارق وسط أهله، وبرغم طباع والدته سهير (وفاء عامر) الحادة، وعدم اكتراث شقيقه الأكبر لأمر أحد سوى مصلحته الشخصية، وكذلك الخبث الذي يبطنه زوج شقيقته تجاه كل من يتعامل معه، إلا أن طارق يمثل مقولة "لكل قاعدة شواذ"، فهو على عكسهم يتمتع بشخصية طيبة و خفيفة الظل، ما جعله المفضل عند عمه بليغ أبو الهنا (خالد النبوي).

فمنذ اللحظة الأولى لوجود بليغ في مصر بعد عودته من أوروبا لاسترداد حقه في الميراث، لم يجد من يقف إلى جواره سوى ابن شقيقه طارق، الذي فجّر قنبلة مدوية في وجه والدته عندما فاجأها باختياره الوقوف ضدها هي و أفراد أسرته جميعاً لصالح عمه بليغ، بعد أن خرج الأخير من عندهم محبطاً بعد أن قوبل طلبه في استرداد حقه بالرفض و الاستنكار.

مسلسل راجعين يا هوى من تأليف عميد الدراما العربية أسامة أنور عكاشة، ويقوم بالمعالجة الدرامية محمد سليمان عبد المالك، ومن إخراج محمد سلامة، و إنتاج شركة أروما ستوديوز، ويشارك في بطولته أيضاً نور اللبنانية، وأنوشكا، ووفاء عامر، وأحمد بدير وهنا شيحة وسلمي أبو ضيف.