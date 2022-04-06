رشا كُليب تواصل توزيع المساعدات الغذائية ضمن «حياة كريمة» بالبحيرة

تواصل النائبة رشا كُليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جولات توزيع المساعدات الغذائية بمركز أبوحمص بمحافظة البحيرة، بمشاركة الشباب المتطوعين ورجال التضامن والقيادات الطبيعية والشعبية بالمركز، ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وتوجهت «كليب»، بصحبة فريق العمل إلي قرية بطورس وتوابعها، وكذلك قرية قافلة وتوابعها بمركز أبوحمص، وذلك استمرارًا لمحطات توزيع المساعدات الغذائية علي أهالينا الأكثر استحقاقًا، وضمان توزيعها.

يأتي ذلك في إطار حرص مؤسسة "حياة كريمة" علي تكثيف جهودها الرامية لتلافي أي آثار سلبية لارتفاع الأسعار العالمية، على الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية في ربوع الجمهورية.

وقادت النائبة رشا كليب، أولى جولات توزيع المساعدات الغذائية بمركز أبوحمص بمشاركة أعضاء التنسيقية بالبحيرة والشباب المتطوعين ورجال التضامن والقيادات الطبيعية والشعبية.

وتوجهت بصحبة فريق العمل إلى قرية دمسنا وتوابعها بمركز أبوحمص، والتي تُعد أولي محطات توزيع المساعدات الغذائية على أهالينا الأكثر إستحقاقًا، وقد تم التوزيع في (أبو الخزر، دمسنا البلد، برسيق والتوسيلي، كفر عزاز، الوكيل، سحالي، القروي).