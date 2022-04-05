الدفاع الروسية: أسقطنا طائرتين وقادة كتيبة «آزوف» يفشلون فى مغادرة ماريوبول

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، فشل قادة كتيبة آزوف مجددا في مغادرة ماريوبول.

وقال كوناشينكوف: "صباح 5 أبريل، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لإجلاء قادة كتيبة آزوف المتطرفة من ماريوبول"، على حد تعبيره.

وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الروسية أسقطت مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-8" حاولتا اختراق المدينة من جهة البحر، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

ولفت المسؤول الروسى إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم تدمير 125 طائرة حربية و93 مروحية و403 طائرات مسيرة و1981 دبابة ومدرعة و854 مدفعا و1876 عربة عسكرية.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده تتوقع مزيدًا من الاستفزازات مثل بوتشا ومحاولات تشويه سمعة الجنود الروس.

وقال نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية "نحن نتفهم تمامًا ما تفعلونه، تلعبون بالبطاقة الأوكرانية لضخ حملة دعاية هستيرية مناهضة لروسيا كل يوم".

وفي وقت سابق، نشرت السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية مقطع فيديو يُزعم أنه تم تصويره في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، وترقد جثث القتلى على الطريق، فيما شكك العديد من مستخدمي الإنترنت في مصداقية اتهامات كييف ضد موسكو، مشيرين إلى أنه لم يكن هناك دماء بالقرب من الجثث على الأرض، وأن بعض القتلى كانوا يرتدون شارات بيضاء على أكمامهم ويمكن أن يكونوا قد قتلوا على أيدي قوات الأمن الأوكرانية أو الدفاع الإقليمي.