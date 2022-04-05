الأربعاء 06 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الروسية: أسقطنا طائرتين وقادة كتيبة «آزوف» يفشلون فى مغادرة ماريوبول

روسيا
روسيا

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، اليوم الثلاثاء، فشل قادة كتيبة آزوف مجددا في مغادرة ماريوبول.

وقال كوناشينكوف: "صباح 5 أبريل، تم إحباط محاولة أخرى من قبل نظام كييف لإجلاء قادة كتيبة آزوف المتطرفة من ماريوبول"، على حد تعبيره.

وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الروسية أسقطت مروحيتين أوكرانيتين من طراز "مي-8" حاولتا اختراق المدينة من جهة البحر، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية.

ولفت المسؤول الروسى إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تم تدمير 125 طائرة حربية و93 مروحية و403 طائرات مسيرة و1981 دبابة ومدرعة و854 مدفعا و1876 عربة عسكرية.

وفى وقت سابق من اليوم، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن بلاده تتوقع مزيدًا من الاستفزازات مثل بوتشا ومحاولات تشويه سمعة الجنود الروس.

وقال نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية "نحن نتفهم تمامًا ما تفعلونه، تلعبون بالبطاقة الأوكرانية لضخ حملة دعاية هستيرية مناهضة لروسيا كل يوم".

وفي وقت سابق، نشرت السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية مقطع فيديو يُزعم أنه تم تصويره في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، وترقد جثث القتلى على الطريق، فيما شكك العديد من مستخدمي الإنترنت في مصداقية اتهامات كييف ضد موسكو، مشيرين إلى أنه لم يكن هناك دماء بالقرب من الجثث على الأرض، وأن بعض القتلى كانوا يرتدون شارات بيضاء على أكمامهم ويمكن أن يكونوا قد قتلوا على أيدي قوات الأمن الأوكرانية أو الدفاع الإقليمي.

وزارة الدفاع الروسية قادة كتيبة آزوف ماريوبول القوات الروسية مروحيتين أوكرانيتين

رئيس التحرير

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: أبو الفتوح.. نموذج لسياسى متلاعب عرفته مصر فى فترات الانتقال

الأكثر قراءة

«جزيرة غَمام».. طارق لطفى: لا أعترف بالبطولة المطلقة وأتمنى أداء شخصية «معاوية بن أبى سفيان»

«ويُطعِمُون الطعام».. متطوعون فى «حياة كريمة» يوزعون وجبات إفطار للفقراء: سعادتنا لا توصف

محمد الباز يكتب يوميات الاختيار (3): «موريس وإيرين».. لماذا قرر المسيحيون الهجرة من مصر أيام مرسى؟

مواعيد مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني على قنوات CBC وDMC والحياة

ظهور مثير للجدل.. «الاختيار 3» يكشف جرائم عبد المنعم أبو الفتوح

«الأرصاد» تكشف لـ«الدستور» عن موعد انكسار الموجة الحارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

ماذا تبقى للشعراء؟

محمد المعتصم

مشوار محمد رمضان

ماجد حبته

صحة وتعليم.. ومعهد ناصر

حسين دعسة

فوكوياما يدعو بوتين لفهم الليبرالية.. قبل اجتياح العالم

منى رجب

خلف خطوط موسم رمضان ٢٠٢٢

محمود خليل

ليلة الرؤية.. وأنغام «المسحراتى والمنشد»

محمد المعتصم

تسجيلات الشاطر

أحمد سعد زايد

رمضان كشهر للوعى والبهجة

صور

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

مباراة الأهلى والهلال السوداني

صلاة التراويح بمسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتدى على فلسطينيين فى باب العامود

الحكومة الإسرائيلية: خلافات بين بينيت ولابيد حول الموقف من روسيا

ولى عهد البحرين ورئيس وزراء إسرائيل يبحثان سبل تعزيز التعاون