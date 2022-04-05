الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سيدة قتلت رضيعتها وألقت جثتها فى الصرف الصحى بالوراق

حبس سيدة
حبس سيدة

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس سيدة متهمة بقتل ابنتها الرضيعة، وإلقاء جثتها في بالوعة صرف صحي بمنطقة الوراق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد ألقت القبض على سيدة بالوراق، قتلت ابنتها الرضيعة، وألقت جثتها في بالوعة صرف صحي.

بدأت الواقعة بورود بلاغ إلى مديرية أمن الجيزة بمقتل طفلة على يد والدتها، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن والدة الطفلة وراء قتلها، وتمكن رجال المباحث من القبض عليها.

بمواجهتها ذكرت أنها قتلت الطفلة لكونها فتاة، وكانت تتمنى أن تنجب ذكرًا، بالإضافة إلى أنها أوهمت زوجها أنها كانت حاملًا بطفل ذكر.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

النيابة العامة حبس سيدة قتل ابنتها الرضيعة الوراق

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وائل لطفي

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