الأربعاء 06 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزون التنر بمستشفى بنها الجامعي

حريق
حريق

قررت جهات التحقيق انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل مخزون التنر بمستشفى الجامعي ببنها بالدور الأرضي، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون أى إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كان قد تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق داخل مخزون التنر بالدور الأرضي بمستشفى بنها الجامعي.

على الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء لمكان الواقعة، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون ثمة خسائر بشرية أو إصابات، حيث تبين نشوب حريق بمخزون التنر بالمستشفى بالطابق الأرضي، وتحرر محضر بالواقعة.

قوات الحماية المدنية لقليوبية حريق مخزون ببنها مستشفى

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وائل لطفي

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