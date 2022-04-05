انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق مخزون التنر بمستشفى بنها الجامعي

قررت جهات التحقيق انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق نشب داخل مخزون التنر بمستشفى الجامعي ببنها بالدور الأرضي، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون أى إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كان قد تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق داخل مخزون التنر بالدور الأرضي بمستشفى بنها الجامعي.

على الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء لمكان الواقعة، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون ثمة خسائر بشرية أو إصابات، حيث تبين نشوب حريق بمخزون التنر بالمستشفى بالطابق الأرضي، وتحرر محضر بالواقعة.