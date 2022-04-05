الاختيار 3 الحلقة 4.. العثور على جثة مصدر الأمن الوطنى وفرار خلية مدينة نصر

شهد مسلسل «الاختيار 3» الحلقة الرابعة مداهمة رجال قطاع الأمن الوطني لمقر اجتماع خلية إرهابية بمدينة نصر، والتي شهدت وضع خطط استهداف مدن القناة والبحر الأحمر والسيطرة على سيناء، إلا أنهم وجدوا العناصر الإرهابية قد لاذت بالفرار عقب قيام قائد التنظيم المسلح بقتل «عم شعبان»، المصدر السري لضابط الأمن الوطني زكريا يونس، بعد أن كشفوا أمره.

يرصد مسلسل «الاختيار 3» فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، وكيف أنهم كانوا يتسببون في حرب أهلية فترة تولي المعزول محمد مرسي، ويرصد العديد من الممارسات التي كانوا يقدمون عليها ويتطرق العمل لبطولات للجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.

الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من «الحقائق التي تعرض لأول مرة» وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان.