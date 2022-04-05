«الاختيار 3» الحلقة 4| «سفير الفاتيكان» حيلة إخوانية للانتقام من القضاء واستبعاد النائب العام

واصل مسلسل «الاختيار 3» عرض حلقاته التي تتناول فترة الأزمة والصراع التي مرت بها البلاد خلال حكم جماعة الإخوان الإرهابية وحالة الغضب الشعبي التي عاشها المواطنون وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار3، محاولة جماعة الإخوان الإرهابية فرض سيطرتها على القضاء، وبدأ المخطط بمحاولة استبعاد النائب العام عبد المجيد محمود، من منصبه وتعيين بديل له يكون من المقربين للجماعة.

وبدأ رجال القضاء حربهم الشرسة للحفاظ على استقلالهم ومواجهة مخطط الجماعة الإرهابية لاختراق المؤسسة القضائية والسيطرة عليها، خاصة بعد محاولات الإساءة للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، ورفع عناصر الجماعة الإرهابية لشعارات تطالب بتطهير القضاء.

سفير الفاتيكان

وطالب المستشار أحمد مكي وزير العدل في حكومة الإخوان، النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بالتنحي.

إلا أن النائب العام رفض الانصياع لتوجهات الجماعة، مما دفعها إلى تهديده بحصار مكتبه واقتحامه من قبل عناصرها واتباعها، وعرضوا عليه التخلي عن المنصب بطريقة دبلوماسية مقابل العمل كسفير لمصر في الفاتيكان.

الإعلان الدستوري

ولم يتوقفوا عند رفض النائب العام التخلي عن منصبه وأعلنوا تعيينه سفيرًا بدولة الفاتيكان، وكان بمثابة تدخل سافر في منصب النائب العام، ورفض وكلاء النيابة العامة ورجال القضاء الشرفاء في مختلف أقاليم مصر هذا التدخل ، ونجحوا في الحفاظ على المنصب وقدسيته .

الانتقام من القضاء

كان هدف الإخوان وقت حكم الرئيس المعزول محمد مرسي من التخطيط لوضع يد الإخوان على منصب النائب العام محاولة منهم لمحو تاريخهم المثبت بأوراق التحقيقات والأحكام القضائية الصادرة ضدهم بالإدانة في جرائمهم بحق المصريين من قبل 2011، فوضعوا مخطط لإقصاء القضاء المحايد واستبداله بقضاة نجحوا في اختراق عقولهم بأفكارهم المسمومة، خاصة لم يتمتع به من حصانة واختصاصات بموجب الدستور والقانون بصفته ممثل الشعب .