«الاختيار 3» الحلقة 4.. كيف رأى السيسى أزمات الإخوان خلال حكمهم ورفضهم الحل المطروح؟

سلطت الحلقة الرابعة من مسلسل "الاختيار 3" الضوء على الأزمات التي شهدتها فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية من أزمات انقطاع التيار الكهربائي ونقص الوقود وذلك خلال الاجتماع بين وزراء الإخوان والفريق عبدالفتاح السيسي؛ كما كانت رتبته في هذه الفترة.

وذكر الفنان ياسر جلال القائم بدور الرئيس عبدالفتاح السيسي في المسلسل، أنه يجب التحدث مع الشعب المصري في الأزمات التي يتعرضون لها، خاصة أن الناس بتشتكي أن الحاجة مش موجودة أصلًا مش بس في الكهرباء فقط بل في الوقود والتموين والصحة والتعليم لذلك يجب التحدث مع الشعب بصدق كي يفهم الوضع كي يتحمل ويشارك ويبحث عن حلول هو الآخر.

وأضاف الفريق السيسي خلال الاجتماع أن التحديات ليست أكبر من الشعب أو البلد لأن الوضع كل يوم أسوأ من الذي قبله والوقت الذي يضيع لا يعوض، وحالة التظاهر والمطالب الفئوية التي استمرت لمدة 18 شهرًا أنهكت البلد ودمرت قدرته أو الباقي منه، لذلك الحديث مع الناس هو الحل لإنهاء حالة الفوضى كي لا يتدخل طرف ثالث ويستغل ما يحدث لأسباب سياسية على حساب المصلحة الوطنية.



وخلال العام الذي تولى فيه الرئيس المعزول محمد مرسي مقاليد الحكم، عانى المصريون من انقطاع مستمر للكهرباء ونقص أنابيب الغاز وقلة البنزين، وكانت أزمة الوقود من أكبر الأزمات التي شهدتها مصر أثناء حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وتزايدت في الأشهر الأخيرة من عمر نظام الرئيس المعزول، الأزمات المتكررة في الوقود، وانقطاع التيار الكهربائى، فتجمعت الطوابير في كل ربوع الجمهورية، ولم تقتصر الأزمة على الشوارع فقط، بل وصلت الأزمة إلى كل بيت في مصر، كما شهدت بعض المناطق انقطاعًا في تيار الكهرباء لمدد تصل إلى يوم كامل.

يرصد مسلسل «الاختيار 3» فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، وكيف أنهم كانوا يتسببون في حرب أهلية فترة تولي محمد مرسي، ويرصد العديد من الممارسات التي كانوا يقدمون عليها ويتطرق العمل لبطولات للجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.



مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.