الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الولايات المتحدة تعلق تبادل معلومات الضرائب مع السلطات الروسية

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية لرويترز اليوم الثلاثاء، إن مصلحة الضرائب في الولايات المتحدة علًقت تبادل المعلومات مع سلطات الضرائب في روسيا، في مسعى لعرقلة قدرة موسكو على جمع الضرائب وتمويل حربها ضد أوكرانيا.


وبموجب معاهدة للضرائب مدتها 30 عامًا، تتبادل مصلحة الضرائب الأمريكية وهيئة الضرائب الاتحادية الروسية المعلومات للمساعدة في جباية الضرائب المحلية وتنفيذ قوانين الضرائب في البلدين كليهما.


ويمكن لمصلحة الضرائب الأمريكية أن تطلب معلومات بشأن دافعي الضرائب الأمريكيين من السلطات الروسية.


وقالت الخزانة الأمريكية إنها لم تتبادل أي معلومات ضريبية مع السلطات الروسية منذ بدأ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، لكن هذا التحرك الذي كُشف النقاب عنه اليوم يضفي الصبغة الرسمية على التعليق.


وأضافت الخزانة في بيان إلى رويترز «هذا يضمن ألا تقدم الولايات المتحدة أي معلومات قد تساهم في إثراء الحكومة الروسية من خلال زيادة جباية الضرائب أو تسهيل مقاضاة منشقين روس أو استهداف مواطنين أو شركات أوكرانيين».


ولا يرقى هذا الإجراء إلى حد تعليق معاهدة الضرائب مع روسيا برمتها، وهي خطوة طلب عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي روب بورتمان وبن كاردن من الرئيس جو بايدن أن يتخذها بالإضافة إلى تعليق تبادل المعلومات.

واشنطن السلطات الروسية الولايات المتحدة تعلق

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