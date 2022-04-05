محافظ الفيوم يوجه بغلق وتشميع مطعم بعد ضبط لحوم ودواجن فاسدة

ترأس الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، حملة مكبرة للمرور على المطاعم، للتأكد من سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

رافق المحافظ خلال الحملة، الدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، وسيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن عادل مدير مديرية الطب البيطري، والدكتور خالد سليم مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالفيوم، وأحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، وسالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة.

بدأت الحملة أعمالها بتفقد مطعم مشويات شهير على الطريق الدائري، حيث تفقد محافظ الفيوم واللجنة المكبرة، المطبخ، وثلاجات حفظ الأغذية وكافة أقسام المطعم وتم رصد بعض المخالفات الفنية، وتم ضبط 11 كيلو قطع دجاج ولحوم مفرومة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي، و 5 علب توابل زنة "900 جرام" منتهية الصلاحية، وكذا 198 كيلو قطع دجاج ودجاج كامل ودهن مجهولة المصدر ومذبوحة خارج المجزر الآلي، وكذا عدم توافر شهادات صحية للعاملين بالمطعم، وعدم الالتزام باشتراطات الحماية المدنية.

وعلى الفور، وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من غلق وتشميع المطعم، وتحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

وعقب ذلك قام محافظ الفيوم ومرافقوه بتفقد مطعم آخر يقع على الطريق الدائري، حيث تفقدت اللجنة المكبرة المطبخ وثلاجات تخزين اللحوم والخضراوات وكافة أقسام المطعم، وتأكدت من سلامة الأغذية، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وكان قد عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الشركات المنفذة لمشروعات الرصف بمختلف مراكز المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري، بمحافظة الفيوم، ضمن خطة العام المالي 2021/2022، والمعوقات التي تواجه تنفيذ الأعمال بالمعدلات المقررة.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس محمد مصطفى مدير عام التنفيذ والصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمهندسة إيمان صدقي مدير عام الطرق، والأستاذ حسين رجب مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمحافظة، ومسئولي شركات المرافق بالمحافظة، وممثلين عن الشركات المنفذة للأعمال.