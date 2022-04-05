«يوتيرن» الحلقة 4| كريم قاسم يتعرض للابتزاز بعد جريمة القتل

تعرض خالد (كريم قاسم) للابتزاز في الحلقة الرابعة من مسلسل يوتيرن، بعد جريمة القتل التي ارتكبها بالخطأ بينما يقود سيارته مع يارا (ريهام حجاج)، وقد أخبر خالد زوجته هدى (عبير صبري) بأمر الحادث، لتقف بجواره وتهوّن عليه، ولكنه ظل يحاول النسيان وتجاوز الحادثة.

تفاصيل الحلقة 4 مسلسل يوتيرن

واستعرضت الحلقة عن ورطة كبيرة وقع فيها خالد ويارا، بعدما وصل ظرف ليارا يحتوي على صور للحادثة، ليقابلا الاثنان ويقرر خالد في النهاية الاتصال بمرسل الظرف ومواجهته.

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن

ويعرض المسلسل على قناة cbc الساعة 6:15، وعلى منصة “watch it” وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ريهام حجاج، الفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، محمود حجازي.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي إذ يناقش بعض المشكلات والقضايا التي تواجه المرأة خلال حياتها خاصة المرأة العاملة والحاصلة على شهادات عليا، وتحكي الأحداث قصة «يارا الكردي» وهي ضابطة ملاحة بحرية، تتعرض للعديد من الضغوطات من زوجها الذي يضطرها في النهاية إلى ترك وظيفتها، مع تأثرها بحادثة تقلب حياتها رأسًا على عقب.

"يوتيرن" بطولة ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، كريم قاسم، عبير صبري، محمود حجازي، وفادية عبدالغني، ومحمود حافظ، وصفاء الطوخي، وعصام السقا، وهشام عاشور، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، بالإضافة إلى عدد آخر من ضيوف الشرف من ضمنهم مصطفى شوقي المطرب.

ومؤخرًا شارك كريم قاسم في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في تجربته الإنتاجية الأولى من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حيث حظي بعرضه العالمي الأول، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا، ومن أحدث أعماله الدرامية حلقة بحبك موت في مسلسل المشهد الأخير، والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد “vip”.