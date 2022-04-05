«الاختيار 3» الحلقة 4.. الأمن يرصد مخطط تزويد الإرهابيين فى سيناء بالسلاح

تكشف الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3 اليوم عن تفاصيل رصد ومتابعة عملية تزويد الإرهابيين بالسلاح والتي خطط لها عضو بمكتب الإرشاد بجماعة الإخوان الإرهابية، حيث يقوم رجال الأمن المصري برصد تحركات تلك العناصر، حيث تبين من التحريات أن تلك الأسلحة سيتم جلبها من شرق آسيا، ثم يتم وضعها على الأنفاق لحين تهريبها إلى سيناء، وذلك لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية بها.

كانت قد أثارت الحلقة الثالثة من مسلسل «الاختيار 3» أمس حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرضها، إذ ترصد فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد.

وكشفت حلقة اليوم عن أن المسئول عن نقل أكبر شحنة أسلحة من آسيا للإرهابيين إلى سيناء عضو بمكتب الإرشاد، وهو المسئول عنها بشكل كامل، فضلًا عن حشد الميليشيات، كما أن خيرت الشاطر هو المسئول عن أن العفو الرئاسي في عهد مرسي خرج منه المئات من العناصر التكفيرية والإرهابية، لدسهم بين المواطنين لزرعهم وعمل تنظيمات إرهابية مستترة.

ويرصد مسلسل «الاختيار 3» فترة مهمة في تاريخ مصر، بدءًا من تقلد جماعة الإخوان الإرهابية حكم البلاد، وكيف أنهم كانوا يتسببون في حرب أهلية فترة تولي محمد مرسي، ويرصد العديد من الممارسات التي كانوا يقدمون عليها ويتطرق العمل لبطولات للجيش المصري، والشرطة، والأجهزة الأمنية.

«الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من "الحقائق التي تعرض لأول مرة" وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.