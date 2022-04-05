الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

جوتيريش: الحرب في أوكرانيا أحد أكبر التحديات للسلام العالمي

جوتيريش
جوتيريش

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الحرب في أوكرانيا أحد أكبر التحديات للسلام العالمي منذ تأسيس الأمم المتحدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية.
 

وأبلغ جوتيريش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك اليوم الثلاثاء " نظرا لطبيعتها وشدتها وتبعاتها"فإن الحرب كانت" أحد أكبر التحديات على الإطلاق التي للنظام العالمي وهيكل السلام العالمي".
 

وحث الأمين العام للأمم المتحدة بوقف فوري للحرب والبدء في مفاوضات جادة للسلام، مضيفا أنه لن "ينسى مطلقا" الصور المروعة للفظائع التي ارتكبت ضد المدنيين في بوتشا.


وقال جوتيريش إن التأثير الاقتصادي للحرب على باقي العالم يثير أيضا القلق. 

وأضاف "إننا نشهد بالفعل انتقال بعض البلدان من حالة الضعف إلى حالة الأزمة، وعلامات الاضطرابات الاجتماعية الخطيرة".

نيويورك أوكرانيا الحرب في أوكرانيا الحرب العالمية

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وائل لطفي

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