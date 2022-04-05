الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تزايد الجوع فى إفريقيا بسبب الصراعات والمناخ وارتفاع الأسعار

أفريقيا
أفريقيا

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم الثلاثاء إن الصراعات وتغير المناخ وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود عوامل تدفع بنحو ربع الأفارقة نحو هوة الجوع.
 

ويواجه نحو 346 مليون شخص في إفريقيا انعدام الأمن الغذائي بصورة حادة، مما يعني أنه من المرجح أن يتعرضوا للجوع، في أسوأ أزمة منذ عام 2017، وفي العام الماضي كان العدد نحو 286 مليون شخص.
 

وقال دومينيك ستيلهارت مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن "وضع انعدام الأمن الغذائي الحاد في كثير من البلدان التي نعمل فيها - والتي يتأثر فيها الناس بالفعل بالصراعات المسلحة - يتحول إلى أوضاع أشبه بالمجاعة".


بات الملايين يواجهون ظروفًا أشبه بالمجاعة في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا بسبب صراع استمر لمدة عامين وتسبب أيضًا في أزمة جوع في المناطق المجاورة.


وأدت عمليات مسلحة ناجمة عن تمرد في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ونيجيريا إلى زيادة حدة انعدام الأمن الغذائي في منطقة غرب إفريقيا التي تواجه الآن أسوأ أزمة غذائية في التاريخ المسجل.


وقال ستيلهارت إن الجفاف يؤثر حاليًا على حوالي 90 في المئة من أراضي الصومال، وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن 1.4 مليون طفل دون سن الخامسة سيصابون بسوء تغذية حاد إذا لم تهطل الأمطار هذا العام.


وفي فبراير فقط، تسبب الجفاف في نفوق 650 ألف رأس ماشية ودمر حياة عشرات الصوماليين الذين تمثل الماشية بالنسبة لهم الدخل والأمان والادخار.

المواد الغذائية والوقود المناخ الجوع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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