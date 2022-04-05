الثلاثاء 05 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط شيكولاتة بالحشيش داخل محلين شهيرين في بورسعيد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد حملات مكبرة على أماكن بيع الشيكولاتة بالهايبرات والمحال التجارية، وذلك بناء على ما تم تداوله بالساعات الماضية حول وجود كميات من الشيكولاتة تحتوى على مخدر الخشخاش، وتنفيذًا لتعليمات ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بمراقبة الأسواق والتأكد من صحة ما يتم تداولة فى هذا الشأن.

قامت الحملة بتمشيط  كامل لمحال بيع الشيكولاتة بكافة أشكالها وأنواعها بالإشتراك مع مكتب أغذية المدينة، ومباحث المخدرات، وأسفرت عن تحرير  محضرين لمحلين شهيرين، لوجود أنواع مختلفة من الشيكولاتة محل التداول، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وسحب عينات وإرسالها الى المعامل المختصة للفصل والتأكيد بوجود مادة مخدر "خشخاش" من عدمه، وذلك لأن مخدر الخشخاش  يشكل جريمة تعاطى أو إتجار  .

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انطلقت الحملة تحت إشراف محمد عوض عبد الله، ومحمد إبراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية، وصابر الليلى رئيساً للحملة وداليا العطوى وأشرف المليجى كبار مفتشى الرقابة التجارية .

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت إنها ستقوم بسحب عينات من الشيكولاتة المتداولة بالأسواق حاليا لتحليلها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المطلوبة، وفي الوقت نفسه قامت وزارة التموين والتجارة، بحملة لسحب عينات في عدد من المولات والمتاجر الكبرى، لتحليلها والتأكد من حقيقة تواجد نسبة مخدر الحشيش داخل الشوكولاتة.

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والبداية كانت في منشور كتبه الدكتور جابر نصار على صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيه: «منذ مدة شكى الكثيرون ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات، وفجأة ويتضح من نتائج التحليل أن عيناتهم إيجابية لمخدر الخشخاش، وهو ما يعرضهم لعقوبات تصل إلى الفصل من العمل رغم أن معظمهم لا يدخنون حتى السجائر».

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وزارة التموين سحب التداول التجارى مباحث المخدرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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