الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

شوادر «كلنا واحد» قبلة المواطنين في ليالي رمضان بإمبابة (صور)

مبادرة كلنا واحد
مبادرة كلنا واحد

شهدت شوادر مبادرة «كلنا واحد»، التابعة لوزارة الداخلية بإمبابة في الجيزة زحامًا شديدًا من قبل المواطنين خاصة في ليالي شهر رمضان بغرض شراء احتياجاتهم اللازمة من كميات مختلفة من السلع والياميش، والهروب من ارتفاع أسعارها في المحال والأسواق التجارية.

"الدستور" رصد حجم إقبال المواطنين على شوادر "كلنا واحد" وأسعارها، مقارنة بالأماكن الأخرى وآراء المواطنين وسر زحامهم على الشوادر.

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تقول أمنية عماد أحد أهالي إمبابة إن شوادر المبادرة استطاعت أن تجذب العديد من المواطنين؛ لأنها تضم جميع السلع الغذائية وياميش رمضان بأسعار مخفضة وبجودة عالية، مؤكدة أن (كلنا واحد) منذ بداية رمضان وتشهد زحامًا شديدا على مدار الساعة، خاصة عقب انتهاء الإفطار.

وتابعت أن المبادرة تمكنت من محاربة رفع الأسعار وجشع التجار على مختلف السلع، خاصة ياميش رمضان تزامنا مع حلوله، كما أن المواطنين اتخذوا قبلتهم في ليالي رمضان لشراء كافة احتياجاتهم وتخزينها على مدار الشهر الكريم.

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من جانبها، أوضحت ماجدة محمد، أحد أهالي المنطقة أن تخزين الياميش والسلع الرمضانية عادة للمصريين خاصة خلال الشهر الكريم، كما أن مبادرة كلنا واحد ساعدتهم على شراء احتياجاتهم في ظل ارتفاع الأسعار.

وواصلت ماجدة حديثها بأن المواطنين اعتادوا على تخزين احتياجاتهم من سلع ومستلزمات قبل الشهر الكريم، وذلك ما استغله بعض التجار في رفع الأسعار، إلا أن مبادرة كلنا واحد وفرت السلع والياميش بأسعار أقل من الأماكن الخارجية.

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أضافت مي كمال، أحد أهالي إمبابة، أن الأسعار أقل من الأماكن الخارجية بنحو 10 جنيهات على مختلف السلع والمستلزمات، وسعر كيلو اللحم بـ45 جنيهًا، زجاجة الزيت بـ 21 جنيهًا، السكر 10.5 جنيه، الدقيق بـ10 جنيهات وكيس المكرونة بـ3.5 جنيه، وكيلو الأرز بـ8 جنيهات، وعن الخضروات 5 جنيهات لكيلو طماطم، خيار بـ8 جنيهات، فلفل بـ8 جنيهات والبطاطس بـ5 جنيهات..

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كلنا واحد مبادرة إمبابة زحاما رمضان شهر رمضان

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وائل لطفي

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