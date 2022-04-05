الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بسبب قطعة أرض.. تجديد حبس شقيقين فى اتهامهما بقتل نجل عمهما

ارشيفية
ارشيفية

قرر قاضِ المعارضات بمحكمة أبو حماد الجزئية بمحافظة الشرقية، تجديد حبس شقيقين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى اتهامهما بقتل نجل عمهما بسبب الخلاف علي قطعة أرض.

البداية كانت بورود إخطار إلى اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالشرقية، من قسم شرطة القرين بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول "ع. ال" مبيض محارة جثة هامدة مقيم القرين ادعاء تعد آخرين.

وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبعمل التحريات اللازمة تبين وقوع مشادة لفظية بين المجني عليه من ناحية وبين أبناء عمه وهما"ع.ر" وشقيقه “بهاء” من ناحية أخري بسبب خلافات نشبت بينهم بسبب الخلاف على قطعة أرض زراعية مساحتها 175 مترًا تطورت إلى مشاجرة بينهم وأسفرت عن مقتل المذكور ولفظ أنفاسه عقب وصوله المستشفى مباشرة.

تم التحفظ على جثة المتوفى بثلاجة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسهما أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

قاضي المعارضات تجديد حبس شقيقين قتل نجل عمهما قطعة أرض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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