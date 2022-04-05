الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب مينى باص بطريق الإسماعيلية الصحراوى

ارشيفية
ارشيفية

شهد طريق الإسماعيلية الصحراوي، حادث انقلاب مينى باص إثر اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، وأدى إلى ظهور كثافات مرورية للقادم من الأقاليم اتجاه مناطق القاهرة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري بطريق الإسماعيلية الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور إلى موقع الحادث.

وتبين إصابة 10 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفيات لتلقى الرعاية الصحية اللازمة، فيما انتقلت أوناش المرور، وتم رفع حطام الحادث.

10 أشخاص حادث انقلاب مينى باص طريق الإسماعيلية الصحراوى ميني باص

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