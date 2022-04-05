رئيس جامعة طنطا يصدر قرارًا جديدًا بمركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة

أصدر الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، قراراً بتكليف الدكتور حسنى أحمد دوير المدرس بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة، للعمل مديرا لمركز البحوث والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة، بجانب عمله الأصلي ولمدة عام قابل للتجديد.

وأوضح "زكى"، أن هذا القرار يأتى فى إطار إعادة ترتيب دولاب العمل بالكلية، وسد المواقع الشاغرة، بما يصب فى شأن الصالح العام للعمل والعملية التعليمية والارتقاء بالكلية.

أكد الدكتور محمد السيد عميد كلية الزراعة بجامعة طنطا، على موافقة المجلس الوطني للاعتماد "EGAC"، على استمرار منح الاعتماد الدولي لمعمل تحليل التربة والمياه والنبات بالكلية.

وأشار عميد الكلية، إلى أن المعمل يشتمل على أحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة والتي تم معايرتها طبقًا للمواصفات القياسية الدولية، والتي تعتبر واحدة من أعلى شهادات الجودة التي يمكن للمعامل البحثية الحصول عليها، وهو قرار رسمي دولي بكفاءة المعمل ودقة القياسات والاختبارات التي تتم داخل المعمل.

وأضاف الدكتور أحمد البارودي، رئيس قسم الأراضي والمياه بالكلية ومدير المعمل، أن المعمل يوجد به أحدث الأجهزة في قياس مستوى العناصر الملوثة التربة "جهاز ICP"، كما يقدم المعمل تقارير معتمدة للقطاع الخاص والجهات الحكومية.