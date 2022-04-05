حلف الأطلسي: روسيا تعيد تجميع قواتها لمحاولة الاستيلاء على منطقة دونباس الأوكرانية

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستشن على الأرجح هجوما جديدا في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفا أن الحلفاء لديهم الوقت للمساعدة في إعداد الجيش الأوكراني.

وأوضح ستولتنبرج أن روسيا تخطط لهجوم "مركز للغاية".

وجاءت تصريحاته قبل يوم من اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بالحلف لمناقشة تقديم المزيد من الدعم المالي والعسكري والإنساني لأوكرانيا.

وقال في مؤتمر صحفي "نرى الآن تحركا كبيرا من القوات (الروسية) بعيدا عن كييف لإعادة التنظيم وإعادة التسلح وإعادة الإمداد وتحويل تركيزها إلى الشرق".

وتأتي تصريحات ستولتنبرج لتؤكد على ما يبدو إعلان موسكو في آواخر مارس بأنها تعيد التركيز على "تحرير دونباس بالكامل"، وهي منطقة صناعية تخضع جزئيا لسيطرة الانفصاليين المدعومين من روسيا منذ 2014.

وقال ستولتنبرج إن الهجوم المتوقع سيكون مرحلة جديدة وحاسمة في إطار الغزو الروسي الذي بدأ في 24 فبراير والذي يصفه الكرملين بأنه "عملية عسكرية خاصة".

وتابع "إعادة تمركز القوات الروسية ستستغرق بعض الوقت.. بضعة أسابيع".

وأضاف أنه "في ذلك الوقت المتاح.. من المهم للغاية أن تقدم الدول الأعضاء في حلف الأطلسي الدعم (لأوكرانيا)".