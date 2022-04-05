الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الإعدام شنقًا لـ5 أشخاص هربوا مواد مخدرة داخل حاوية تفاح لميناء بورسعيد

ارشيفية
ارشيفية

قضت محكمة جنايات بورسعيد، بالإعدام شنقًا لـ 5 أشخاص والسجن المؤبد على 3 آخرين، لتهريبهم مواد مخدرة داخل حاوية تفاح قادمة من سوريا إلى ميناء بورسعيد فى القضية رقم 1676 لسنة 2019 جنايات الميناء، والمقيدة رقم 1119 لسنة 2019 كلي بورسعيد، إلى عام 2019. 

تفاصيل القضية تعود بضبط حاوية تفاح قادمة من سوريا إلى ميناء بورسعيد ومخبأ داخلها جواهر من مخدر (الحشيش - الفنيتلين).

وتبين من التحريات وتحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين الثمانية بتشكيل عصابة غرضها جلب مواد مخدرة، وجرى إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد على المتهمين الرابع والسابع والثامن، وحكمت بإجماع الآراء بالإعدام على باقي المتهمين الخمس.

محكمة جنايات الإعدام شنق ا 5 أشخاص السجن المؤبد 3 آخرين مواد مخدرة حاوية تفاح ميناء بورسعيد

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