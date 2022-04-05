البحرين واليابان تبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وآخر تطورات الأوضاع في أوكرانيا، حيث تم التأكيد على أهمية الحلول الدبلوماسية للخلافات بين الدول، وتكثيف الجهود لإحلال السلام.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية بنا، أن الجانبين استعرضا - خلال الاتصال - سبل تعزيز مسارات التعاون بين البلدين على كافة الأصعدة، حيث أعرب الأمير سلمان عن شكره لتعاون اليابان مع بلاده في مشروع إطلاق القمر الصناعي ضوء 1.