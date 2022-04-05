الثلاثاء 05 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استطلاع: 43% من الألمان يؤيدون الاستغناء عن الغاز الروسى

الغاز الروسي
الغاز الروسي

كشف استطلاع حديث للرأي أن 43% من الألمان يؤيدون التخلي عن الغاز الروسي، حتى لو أدى ذلك إلى نقص في إمدادات الطاقة وارتفاع كبير في أسعارها.

وفي المقابل، أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "فورسا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من محطة "آر تي إل" التلفيزيونية، أن 50% من الألمان يعارضون التخلي الكامل عن الغاز الروسي.

وأشار الاستطلاع إلى أن أغلب المؤيدين للتخلي عن الغاز الروسي من أنصار حزب الخضر (70%). 

ورأى 67% منهم أنه يتعين إعادة التفكير في الإغلاق المخطط له؛ لآخر محطات الطاقة النووية في ألمانيا هذا العام، نظرا للغزو الروسي لأوكرانيا، بينما دعا 30% آخرون إلى التمسك بخطة الإغلاق.

الطاقة الغاز الروسي حزب الخضر

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وائل لطفي

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