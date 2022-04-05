الثلاثاء 05 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسى: نرفض التدخل فى شئوننا الداخلية

قيس سعيد
قيس سعيد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، التمسّك برفضه التدخل في الشئون الداخلية لبلاده بأي شكل من الأشكال.

ووجّه الرئيس التونسي، خلال لقائه اليوم بقصر قرطاج مع عثمان الجرندي وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، بضرورة تعزيز علاقات تونس مع الدول الشقيقة والصديقة في إطار الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.

من ناحية أخرى، منح الرئيس التونسي، الثلاثاء، السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، تقديرًا لجهوده في تعزيز علاقات الصداقة التاريخية بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي قيس سعيّد، بقصر قرطاج، مع دونالد بلوم، سفير الولايات المتحدة بتونس بمناسبة انتهاء فترة عمله في تونس.

شهد اللقاء التأكيد على قوة ومتانة الروابط الاستراتيجية التي تجمع بين تونس والولايات المتحدة والحرص على تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في ظلّ ما يجمع البلدين من قيم ومبادئ مشتركة.

ووجه السفير الأمريكي جزيل الشكر إلى الرئيس التونسي قيس سعيد على ما حظي به من دعم خلال فترة عمله، حيث أعرب عن حرص بلاده على مزيد من ترسيخ روابط التعاون والتبادل مع تونس.

الرئيس التونسي قيس سعيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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