وكيل التعليم يتابع منتجات مدرسة الزراعة الثانوية بالوادي الجديد

تابع الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، ومدير إدارة الخارجة التعليمية، سير منظومة العمل بمدرسة الخارجة الثانوية الزراعية، حيث يجرى العمل بخطة فاعلة لرفع الكفاءة الإنتاجية بالمدرسة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والاهتمام الدائم بمدارس التعليم الفني.

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة على أهمية منتجات المدارس الزراعية بأنها صحية وآمنة خالية من أي كيماويات أو مواد حافظة بالإضافة لجودتها وأسعارها التنافسية، التي من شأنها تخفيف العبء عن المستهلك.

وأكد الدكتور جمال على أهمية التعليم الفنى وربطه بسوق العمل الحر من خلال التدريبات العملية للطلاب وصقل مهاراتهم وتنميتها لتخريج أجيال مستقبلية ذو مهارات فائقة ينتظرها سوق العمل الحر.

ووجه الدكتور جمال حسن، بضرورة التكاتف والتعاون من الجميع وجعل المدرسة بيئة تعليمية خصبة لتدريب وتأهيل الطلاب نحو سوق العمل الحر.

كما كرم الدكتور جمال حسن، وكيل التعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الطلاب الموهوبين المشاركين بحفل ختام الأنشطة للتربية الاجتماعية، بحضور مدير عام الخدمات التربوية بالمديرية ومدير إدارة الخارجة التعليمية وإدارة الموهوبين والتعلم الذكي.

يأتى ذلك فى إطار تشجيع وتحفيز الطلاب للمشاركة بكافة الأنشطة الطلابية المختلفة ودعم وصقل مهاراتهم.

وحرص وكيل التعليم بالمحافظة على تكريم مسئولى الموهوبين بالمديرية وإدارة الخارجة التعليمية لدعمهم الطلاب الموهوبين ومشاركتهم كافة الأنشطة والمناسبات المختلفة وتقديم كافة سبل الدعم لهم.

وهنأ الدكتور المحتفى بهم من مسئولي الموهوبين والطلاب مشجعًا لهم مواصلة التميز والإبداع والإبتكار والظهور بالمظهر اللائق والمشرف دائمًا.